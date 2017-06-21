Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.
Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımda yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, ardından sekiz dakikalık tempolu koşuyla devam etti. Daha sonra 10'a 10 ve iki jokerli topa sahip olma çalışması yapılırken hemen ardından 10'a 10 ve iki jokerli dört minyatür kaleli oyun gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise 11'e 11 dar alanda çift kale maç yapıldı. Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına yarın akşam saat 18.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.