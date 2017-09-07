07.09.2017 16:54 Galatasaray yedek kalecisini buldu

Galatasaray Fransız kaleci Cedric Carrasso'yu renklerine bağladı. Galatasaray Fransız kaleci Cedric Carrasso'yu renklerine bağladı.

Cenk Gönen'in Malaga'ya transferinin ardından yedek kaleci arayışına giren Galatasaray, 35 yaşındaki Fransız eldiven Cedric Carrasso'yu kadrosuna kattı. Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, Bordeaux ile yolları ayrılan Cedric Carracso ile 2 yıllığına anlaştı. Bonservisi elinde bulunan 35 yaşındaki kalecinin yarın İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Cedric Carrasco'nun, sarı-kırmızılılardan yıllık 600 bin Euro kazanacağı belirtildi.



