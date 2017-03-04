Galatasaray Yalova'da güldü

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü 89-63 yendi.

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü 89-63 yendi.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin bir bölümünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'la birlikte tribünden takip etti. Galatasaray taraftarlarının maç boyunca sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek ve erkek basketbol takımı antrenörü Ergin Ataman için yaptıkları istifa tezahüratları ise dikkat çekti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray ilk çeyreği 25-17 önde tamamlarken, devre arasına ise 45-27'lik üstünlükle girdi. Engelsiz aslanlar üçüncü çeyreği 67-47 ile geçerken, maçı da 89-63 kazandı.



Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Nadir Gürel, Mehmet Geç, Serkan Aladağ

Yalova Ortopedikler Spor: Seyran, Vlado Svraka xx 5, Ramo Rekanovic xxx 26, Şuayip Kaplan xxx 20, Eyüp Atırcıoğlu xx 5, Hamza xx 5, İbrahim xx 2

Galatasaray: Morteza Abedi xxx 19, Fikri Gündoğdu xxx 12, Bülent Yılmaz xxx 18, Omid Hadiazhar xxx 18, İsmail Ar xxx 16, Robin Poggenwisch x, Seda Kınalı xx 2, Mustafa Korkmaz xx 4

1.Periyot: 17-25 (Galatasaray lehine)

Devre arası: 27-45 (Galatasaray lehine)

3.Periyot: 47-67 (Galatasaray lehine)

5 Faul: Ahmet Mencik (Yalova Ortopedikler Spor)

(Erdinç Bulun / İHA)