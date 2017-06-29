Galatasaray transferi resmen duyurdu

Galatasaray, Gomis ve Belhanda'nın ardından Maicon transferini de duyurdu.
Galatasaray, Gomis ve Belhanda'nın ardından Maicon transferini de duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, prensip anlaşmasına varılan Brezilyalı stoper Maicon'un transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Maicon Pereira Roque'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sao Paulo FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Maicon'un bu akşam 22.00'de İstanbul'a gelmesi ve önümüzdeki günlerde Galatasaray'a imza atması bekleniyor.
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