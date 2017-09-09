09.09.2017 12:09 Galatasaray, transferden 20 milyon 710 bin Euro kazandı

Galatasaray, bu sezon takımdan giden futbolculardan 20 milyon 710 bin Euro gelir elde etti. Galatasaray, bu sezon takımdan giden futbolculardan 20 milyon 710 bin Euro gelir elde etti.

2017-2018 sezonu yaz transfer döneminin sona ermesiyle Galatasaray, transfer ettiği futbolcuların yanı sıra takımdan gönderdiği futbolcularla gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonun takımı adına en başarılı futbolculardan olan Portekizli yıldız Bruma, Alman ekibi RB Liebzig'e 15 milyon Euro'ya transfer oldu. Ligin ikinci yarısında yapılan anlaşma ile Japonya'nın Vissel Kobe ekibine transfer olan Alman futbolcu Lukas Podolski ise takıma 2 milyon 600 milyon Euro kazandırdı. Sarı-kırmızılılar, gönderdiği 6 futbolcudan 20 milyon 710 bin Euro gelir elde etti. Takımdan giden futbolcular şöyle:



Bruma (15 milyon Euro): RB Liebzig (Bonservis)

Lukas Podolski (2 milyon 600 bin Euro): Vissel Kobe (Bonservis)

Semih Kaya (2 milyon Euro): Sparta Prag (Bonservis)

Cenk Gönen (200 bin Euro): Malaga (Bonservis)

Luis Cavanda (500 bin Euro): Standard Liege (Kiralık)

Lionel Carole (350 bin Euro): Sevilla (Kiralık)

Salih Dursun (60 bin Euro): Antalyaspor (Bonservis)

(Oğuzhan Ort/İHA)

