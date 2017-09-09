Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Galatasaray, transferden 20 milyon 710 bin Euro kazandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Galatasaray, transferden 20 milyon 710 bin Euro kazandı

Galatasaray, bu sezon takımdan giden futbolculardan 20 milyon 710 bin Euro gelir elde etti.

Galatasaray, bu sezon takımdan giden futbolculardan 20 milyon 710 bin Euro gelir elde etti.
2017-2018 sezonu yaz transfer döneminin sona ermesiyle Galatasaray, transfer ettiği futbolcuların yanı sıra takımdan gönderdiği futbolcularla gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonun takımı adına en başarılı futbolculardan olan Portekizli yıldız Bruma, Alman ekibi RB Liebzig'e 15 milyon Euro'ya transfer oldu. Ligin ikinci yarısında yapılan anlaşma ile Japonya'nın Vissel Kobe ekibine transfer olan Alman futbolcu Lukas Podolski ise takıma 2 milyon 600 milyon Euro kazandırdı. Sarı-kırmızılılar, gönderdiği 6 futbolcudan 20 milyon 710 bin Euro gelir elde etti. Takımdan giden futbolcular şöyle:

Bruma (15 milyon Euro): RB Liebzig (Bonservis)
Lukas Podolski (2 milyon 600 bin Euro): Vissel Kobe (Bonservis)
Semih Kaya (2 milyon Euro): Sparta Prag (Bonservis)
Cenk Gönen (200 bin Euro): Malaga (Bonservis)
Luis Cavanda (500 bin Euro): Standard Liege (Kiralık)
Lionel Carole (350 bin Euro): Sevilla (Kiralık)
Salih Dursun (60 bin Euro): Antalyaspor (Bonservis)
(Oğuzhan Ort/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'El birliğiyle bu yapıyı tasfiye edeceğiz'
Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temeli atıldı
50 yıl önce kaçırılan 'Herakles' lahdi Türkiye'ye getiriliyor
İzmir'in kurtuluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor
Öğle bülteni
Suriyeli çocuğu öldürüp, cesedi çöp konteynerine attı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Barzani'den referandum öncesi savaş tehdidi
Barzani'den referandum öncesi savaş tehdidi
AK Parti'li vekilden Murat Başoğlu teklifi
AK Parti'li vekilden Murat Başoğlu teklifi
Erdoğan'dan son dakika Bahçeli açıklaması yeşil ışık yaktı!
Erdoğan'dan son dakika Bahçeli açıklaması yeşil ışık yaktı!
Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da Hulusi Akar aradı, 'Efendim beni bıraktılar, ne yapayım?' dedi
Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da Hulusi Akar aradı, 'Efendim beni bıraktılar, ne yapayım?' dedi
CHP'li Tanrıkulu hakkında savcılıktan flaş karar
CHP'li Tanrıkulu hakkında savcılıktan flaş karar
Erdoğan: ABD'nin Çağlayan adımı Türkiye'ye yönelik
Erdoğan: ABD'nin Çağlayan adımı Türkiye'ye yönelik
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'El birliğiyle bu yapıyı tasfiye edeceğiz'
'El birliğiyle bu yapıyı tasfiye edeceğiz'
Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temeli atıldı
Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temeli atıldı
50 yıl önce kaçırılan 'Herakles' lahdi Türkiye'ye getiriliyor
50 yıl önce kaçırılan 'Herakles' lahdi Türkiye'ye getiriliyor
İzmir'in kurtuluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor
İzmir'in kurtuluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor
Öğle bülteni
Öğle bülteni
Suriyeli çocuğu öldürüp, cesedi çöp konteynerine attı
Suriyeli çocuğu öldürüp, cesedi çöp konteynerine attı
Trabzonspor, Bordo Maviş'i renklerine bağladı
Trabzonspor, Bordo Maviş'i renklerine bağladı
Suudi Arabistan Katar'la diyaloğu yeniden kestiğini açıkladı
Suudi Arabistan Katar'la diyaloğu yeniden kestiğini açıkladı
Galatasaray, transferden 20 milyon 710 bin Euro kazandı
Galatasaray, transferden 20 milyon 710 bin Euro kazandı
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler Türkiye'ye dönüyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler Türkiye'ye dönüyor
Köy okulunda öğretmenlerden hummalı temizlik çalışması
Köy okulunda öğretmenlerden hummalı temizlik çalışması
Mezarlık yandı, Türk bayrağı yanmadı
Mezarlık yandı, Türk bayrağı yanmadı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English