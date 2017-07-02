Galatasaray transferde hız kesmiyor

Galatasaray'ın Ukraynalı başarılı kanat oyuncusu Konoplyanka ile anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray'ın Ukraynalı başarılı kanat oyuncusu Konoplyanka ile anlaştığı iddia edildi.

Art arda ses getiren transferlere imza atan sarı kırmızılı ekip, hız kesmiyor. Galatasaray'ın bu kez de adı daha önce Fenerbahçe'yle de anılan Yevhen Konoplyanka'yla kiralık olarak anlaştığı öne sürüldü. Schalke 04 forması giyen başarılı oyuncunun, Twitter'da Galatasaray'ı takibe alması da transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Bir diğer iddiaya göre ise Aslan, Milan'la sözleşmesi sona eren Keisuke Honda'ya teklif götürdü. Hem orta saha hem de kanatlarda oynayabilen Japon oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi.

