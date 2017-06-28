Galatasaray teşekkürler veda etti

Galatasaray, 2015 yılından beri takımda forma giyen ve sözleşmesi sona eren milli voleybolcu Güldeniz Önal için veda mesajı yayımladı.
Galatasaray, 2015 yılından beri takımda forma giyen ve sözleşmesi sona eren milli voleybolcu Güldeniz Önal için veda mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "2015'ten beri Galatasaray formasını başarıyla giyen smaçör Güldeniz Önal'ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Sarı-kırmızı forma altında geçirdiği iki yılda takımımızın başarılarda hem yetenekleri hem karakteri hem de pozitif enerjisi ile Galatasaray'a yakışan bir performans sergileyen Güldeniz Önal'a kariyerinin bundan sonraki döneminde yürekten başarılar dileriz."
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