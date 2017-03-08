Galatasaray taraftarının gözü Trabzon Valisi Yavuz'da

Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında Trabzon'da oynanacak olan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takımın taraftarlarının alınıp alınmayacağıyla ilgili karar gelecek haftaya bırakıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında Trabzon'da oynanacak olan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takımın taraftarlarının alınıp alınmayacağıyla ilgili karar gelecek haftaya bırakıldı.

Sezon başında Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Trabzon'da, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynanacak olan maçlarda rakip takım taraftarının yer almayacağı kararı alınmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi İstanbul Valiliği'nde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, Spor Toto Süper Lig'de 4 büyük takımın taraftarları arasında uygulanan deplasman yasağı Fenerbahçe - Trabzonspor maçları dışında kaldırılmıştı. Trabzonspor, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynadığı Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına bordo-mavili taraftarlar da alınarak takımlarını tribünden desteklemişti.

Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında oynadığı Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına bordo-mavili taraftarların alınmasının ardından İstanbul'un iki büyük kulübünün gözü, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'na çevrildi. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmaya misafir takımın taraftarlarının alınıp alınmamasıyla ilgili karar ligin 27. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçı için de emsal temsil edecek.



BORDO MAVİLİ KULÜP MİSAFİR TAKIM TARAFTARLARININ GELMESİNİ İSTİYOR

7 Mart Salı günü Trabzon Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp başkanlığından toplanan Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmaya misafir takımın taraftarlarının alınıp alınmaması gündemin ilk maddesinde yer aldı. Trabzonspor yetkilileri, İstanbul'da Galatasaray ve Beşiktaş ile oynanan maçlarda bordo-mavili taraftarların alınması üzerine Trabzon'da oynanacak olan maçlarda da rakip takım taraftarlarının alınmasını istedi. Bunun üzerine Vali Yardımcısı Yalınalp, talebi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu 10-4 rakip takım taraftarlarının alınması yönünde karar çıkarken, sezon başında alınan bir kararın bulunması nedeniyle konunun Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile görüşülmek üzere karar gelecek haftaya bırakıldı.

Öte yandan Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmada bin 50 güvenlik görevlisi görev yapacak. Müsabakada 700 özel güvenlikçi ve 350 polis 'in görev yapması kararlaştırıldı.

(Gökmen Şahin/İHA)