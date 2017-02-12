12.02.2017 22:37 Galatasaray taraftarından canlı yayında protesto

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın konuşma yaparken, sarı-kırmızılı taraftarlar 'Beyaz mendil' sallayarak protesto etti. Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın konuşma yaparken, sarı-kırmızılı taraftarlar 'Beyaz mendil' sallayarak protesto etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynadığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Maç için yönetimi ve Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'i protesto eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın'ın basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu anda da protestolarına devam etti. Özyalçın'ın konuşmaları devam ederken, yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, 'Beyaz mendil' salladı. Taraftarla kısa süreli bir diyalog yaşayan Özyalçın daha sonra açıklamalarına devam etti.

Bu haftanın kritik bir hafta olduğunu belirten Özyalçın, "Bana göre Galatasaray'ın bu maçı kazanması lazımdı. 8 puanlık bir maçtı. Beşiktaş, Başakşehir yenilmiş, Fenerbahçe'de berabere kalmış ise Galatasaray'ın bu maçı kazanması gerekli. Zor bir hafta oldu. Kritik ve zor maçtı. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi yendiler, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldılar" dedi.



"PROTESTOLAR NORMAL"

Sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı protestoları normal karşılaştığı söyleyen Özyalçın, "Demokrat adamım. Taraftar bizim her şeye rağmen veli nimetimiz. Karda kışta, soğukta, sıcak, uzaktan, yakından gelerek takımını destekleyen kişiler. Olabilir bu tip söylemler benim için doğal. Neden doğal? Zafer, zafere inananlarındır. Bizim taraftarımız olmazsa olmazımızdır. Galatasaray'ın zaferi için motive eden insanlar. Bu tarafı doğru. Diğer taraftan ise bu süreçte yöneticili zor. Çünkü hayattaki her şey gibi spor, ekonomi ile özdeş. Galatasaray zor süreçten geçiyor. Bu ekonomik zor süreci yarılamış gibiyiz. Yakında güzel haberlerimiz olacak. Bizde Galatasaray'ın başarılı olması isteriz. Bizden sonra geleceklere, ekonomik kaos bırakmamak istiyoruz. Özellikle Dursun Özbek, gerek divanda, genel kurulda bu konuda konuştu" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'IN ZAAFI YAN TOPLAR"

Galatasaray'ın nerelerde eksik konuları olduğunu bildiklerini vurgulayan Özyalçın, "Galatasaray'ın zaafı yan toplar. İki tane yan toptan gol yedik. Bunlar teknik konu. Benim görevim teknik konulara değinmek değil. İyi takım yapmayı ve güzel sonuçlar almayı biz de isteriz. Galatasaray'ın ekonomik koşulları belli. Bunu büyük kısmı gitti. Son divan kurulunda başkanım nereden nereye geldiğini söyledi" diye konuştu.

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort / İHA)

