26.12.2016 12:56 Galatasaray taraftarı başkanını seçti

Konya Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz, Galatasaray Taraftarlar Dernekleri Federasyonu Başkanlığına seçildi. Konya Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz, Galatasaray Taraftarlar Dernekleri Federasyonu Başkanlığına seçildi.



Dünya genelinde 130, Türkiye'de ise 110 derneğin bağlı olduğu ve yaklaşık 120 bin üyesi olan Galatasaray Taraftarlar Dernekleri Federasyonu'nun Olağanüstü Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel Kurulda aynı zamanda Konya Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı da olan iş adamı Sıtkı Korkmaz Federasyon Başkanlığına seçildi.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sıtkı Korkmaz, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan federasyonun yeni dönemde birçok önemli projeyi hayata geçireceğini ve adından sıkça söz ettireceğini belirtti. Korkmaz, "Yeni dönemde Galatasaray için Galatasaray'a gönül vermiş taraftarlarımız için kulübümüzün yönetim kuruluyla uyum içerisinde çalışacağım. Ekibimle birlikte derneklerimizin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışması için elimden gelen gayreti göstereceğim. Üyelerimiz arasında sevgi ve saygı bağlarını devam ettirmek, maddi ve manevi dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, iletişimi artırmak için uğraş vereceğim" dedi.



"Galatasaray bir his takımıdır"



Galatasaray Taraftar Dernekleri Federasyonu'nun giderek büyüdüğünü ve küresel ölçekte adından söz ettiren bir kuruluş haline geldiğini ifade eden Korkmaz, "Her Galatasaraylının içinde Galatasaray'a hizmet etme arzusu vardır. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlenmesi olan Galatasaray'ın değerlerine bağlı, Türk sporundaki misyonuna uygun faaliyetleri yürüteceğiz. Efsanemiz Gündüz Kılıç'ın dediği gibi; 'Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır. Galatasaray bir his takımıdır.' İşte bu hisse sahip arkadaşlardan yeni bir yönetim oluşturduk. Kültür, örf ve adetlerimize uygun çalışmalarımız olacak. Hedefimiz kulübümüzün efsaneleri olan Ali Sami Yen'in, Metin Oktay'ın ve Alpaslan Dikmen' in vizyonuna uygun icraatlar yaparak, onların mirasını daha da ileri taşımaktır. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.