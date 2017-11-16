16.11.2017 13:24 Galatasaray, T.J. Cline ile yollarını ayırdı

Galatasaray Odeabank, sezon başında kadrosuna dahil ettiği Amerikalı forvet T.J. Cline'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Galatasaray Odeabank, sezon başında kadrosuna dahil ettiği Amerikalı forvet T.J. Cline'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Galatasaray Odeabank'ta kötü sonuçların ardından takımda değişmeler başladı. İlk olarak geçtiğimiz hafta Amerikalı pivot Rakeem Christmas ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, şimdi de Amerikalı forvet T.J. Cline ile yollarını ayırdı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2017/2018 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı forvet T.J. Cline ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti" denildi.

Cline, Galatasaray Odeabank formasıyla bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Basketbol maçında 1 dakika süre aldı. 23 yaşındaki basketbolcu, Eurocup'ta ise 4 müsabakada görev aldı.

Sarı-kırmızılılar son olarak 28 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Jordan Taylor'ı kadrosuna katmıştı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

