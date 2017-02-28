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Galatasaray şubatta buz tuttu
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Galatasaray şubatta buz tuttu

Galatasaray, şubat ayında oynadığı üç lig maçından 1 puan alırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ise elendi.

Galatasaray, şubat ayında oynadığı üç lig maçından 1 puan alırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ise elendi.
Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kötü bir sezon geçiriyor. Sarı-kırmızılar ilk önce Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi, daha sonra da lig yarışının uzağında kaldı.

RİEKERİNK GİTTİ, TUDOR GELDİ
Galatasaray, Şubat ayında kötü bir tablo çizerken, teknik direktör değişikliğine de gitti. Sarı-kırmızılılar, TT Arena'da yaşanan Kayserispor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in yerine Kardemir Karabükspor'un Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor'u getirdi.

ŞUBATTA 1 PUAN GELDİ
Aslan, teknik direktör değişikliğine giderken aynı zamanda Şubat ayında oynadığı maçlarda sahadan kötü sonuçlarla ayrıldı. Galatasaray, Şubat ayında 3 lig, 1 kupa maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 yenilerek, kupanın dışında kaldı. Ligde ise Galatasaray, 3 maça çıktı. Aslan, bu maçlarda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelelerde bir tek Beşiktaş ile TT Arena'da oynanan karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.
Sarı-kırmızılıların Şubat ayında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU
Medipol Başakşehir: 2 - Galatasaray: 1

SÜPER LİG
Galatasaray: 1 - Kayserispor: 2
Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
(Oğuzhan Ort / İHA)

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