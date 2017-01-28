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Galatasaray son nefeste!
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Galatasaray son nefeste!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 71-70 yendi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 71-70 yendi.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, bulduğu sayılarla ilk periyotu 22-20 önde kapattı. Maçın ikinci periyotunda ise rakip Galatasaray maçtaki etkisini artırarak üst üste sayılar buldu. Rakibinin bulduğu sayılara cevap veremeyen Mersin Büyükşehir Belediyespor, devreye 44-37 mağlup girdi. Maçın 3. periyotunda ise her iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Bu periyotu da Galatasaray, 60-47 önde tamamladı. Maçın son periyotu ise kıran kırana geçti. Mersin ekibi, 13 sayı geriden geldiği maçta 2 sayı öne geçti. Maçın son dakikasına kadar kıran kırana geçen maçta, Galatasaray son saniyelerde bulduğu sayıyla maçı 71-70 kazanmasını bildi. Maçın en skorer oyuncusu 23 sayı ile Mersin ekibinden Gintare Petronyte oldu. Mersin Büyükşehir Belediyespor cephesi ve taraftarlar, maçın sonunda gösterdikleri performanstan dolayı uzun süre hakemlere tepki gösterdi.

Salon: Edip Buran Spor Salonu
Hakemler: Sami Özel x, Ali Köseoğlu x, Nihat Çetin x
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Danieelle Marie Robinso xx 12, Nilay Kartaltepe x 9, Gintare Petronyte xxx 23, Nevin Nevlin x 5, Gökçe Doğan x 6, Şeyma Kutun x 5, Aneika Henry x 10
Galatasaray: Işıl Alben xxx 20, Moriah Jefferson xx 15, Maryia Papova x 7, Pınar Demirok x 6, Cansu Köksal x 8, Yvonne Andersen xx 11, Kristine Vitola x 2, İnci Güçlü x 2
1. Periyot: 22-20 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)
Devre: 37-44 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 47-60 (Galatasaray lehine)
(Koray Ünlü / İHA)


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