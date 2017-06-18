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Galatasaray sezonu yarın açıyor
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Galatasaray sezonu yarın açıyor

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunu 4. sırada tamamlayan Galatasaray, 15 gün verilen izinden sonra ligi erken açıyor. Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonu çalışmalarına yarın saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesislerinde yapacağı antrenmanla start verecek. Antrenmanlara sezon sonunda milli takımlarında geçiren futbolcular, 26 Haziran Pazartesi günü katılacak.
İstanbul'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Galatasaray, 28 Haziran Çarşamba günü yurt dışı kampı için Slovakya'nın Samorin şehrine hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, buradaki çalışmalarını 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar sürdürecek. Aslan Slovakya kampında iki de hazırlık maçı yapacak.
(Oğuzhan Ort / İHA)

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