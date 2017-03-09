Galatasaray, Rus ekibe mağlup oldu

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 25. haftasında deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 85-69 mağlup oldu.
Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 25. haftasında deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 85-69 mağlup oldu.
Salon: Megasport Arena Hakemler: Damir Javor xx, Ilija Belosevic xx, Tomasz Trawicki xx CSKA Moskova: Jackson xx 10, De Colo xxxx 22, Khryapa xx 5, Hines xx 13, Teodosic xx 8, Higgins xx 12, Vorontsevich xx 5, Augustine xx 6, Fridzon xx 4, Kurbanov xx Başantrenör: Dimitrios Itoudis Galatasaray Odeabank: Göksenin Köksal xx 13, Micov xxx 18, Sinan Güler xx 5, Daye x 4, Pleiss xx 11, Diebler x 1, Fitipaldo x 2, Tyus 10, Ege Arar x 2, Can Korkmaz xx 3, Orhan Hacıyeva x Başantrenör: Ergin Ataman 1. Periyot: 13-17 (Galatasaray Odeabank lehine) Devre: 46-29 (CSKA Moskova lehine) 3. Periyot: 65-49 (CSKA Moskova lehine)
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