Galatasaray Rize'de kazanamadı! 1-1

İlk yarı önde pres yapıp, topu ayağında tutmaya çalışan Galatasaray, Sneijder ve Bruma'nın yokluğunda pozisyon üretmekte zorlandı. Igor Tudor'un savunma anlamında takıma yaptığı dokunuşlar göze çarptı. Geçtiğimiz haftalara göre daha dirençli bir takım görünümü veren Cimbom rakibine net pozisyon şansı tanımadı.

CİMBOM POLDİ İLE ÖNE GEÇTİ

23. dakikada Yasin Öztekin ara pasını sağ çaprazdan ceza sahası içerisine hareketlenen Josue'ye verdi. Josue topla birlikte son çizgiye indikten sonra yerden pasını altıpasın hemen dışında sol çaprazda bulunan Lukas Podolski'ye doğru gönderdi. Podolski'nin sol ayağı ile çektiği sert şut Çaykur Rizespor ağları ile buluştu.

İlk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda oyunu daha çok kendi yarı alanında kabul eden Galatasaray, Rodrigues ve Yasin ile kontra ataktan gol aradı.

RİZE FRİKİKTEN BERABERLİĞİ SAĞLADI

75. dakikada Tolga Ciğerci'nin Nosa Igiebor'a yaptığı faulün ardından ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Özgür Çek geçti. Özgür'ün kullandığı frikikte Muslera yerinden kıpırdayamadı ve top ağlarla buluştu.

Son dakikalarda Yasin Öztekin'in altıpas içinde bomboş kafa pozisyonda yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 40 yapan sarı-kırmızılılar, 43 puanla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in 2 puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı değerlendiremedi ve Beşiktaş derbisi öncesi de moral bulamadı.

Çaykur Rizespor ise puanını 20 yaptı ve 16. sırada kaldı.

TUDOR, RİZE'DE YİNE KAZANAMADI

Kardemir Karabükspor'un başında 28 Ocak'ta Rize'de 1-0'lık mağlubiyet yaşayan Hırvat teknik adam, Galatasaray ile de Rize'den galibiyetle dönemedi.

Tudor, Rize deplasmanında Galatasaray'ın başında Çaykur Rizespor karşısında 1-1 beraberlikle yeni görevine galibiyetle başlayamadı.

ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI

Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde zirve yarışında puan kayıplarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ligin son 4 haftasında 8 puan kaybederek zirve yarışında önemli yara aldı.

Galatasaray'ın golünü kaydeden Podolski, ligde 4. golüne ulaşırken 7 haftalık aradan sonra rakip fileleri havalandırdı.

Çaykur Rizespor'da beraberlik golünü atan Özgür Çek ise yeşil-mavili takım formasıyla ilk golünü kaydetti.

3 FARKLI OYUNCU

Galatasaray, geçen hafta sahasında Kayserispor'a 2-1 yenildiği maçtaki ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda, Rize'ye getirilmeyen Bruma, Hakan Balta ile yedek kulübesinde oturtulan Tolga Ciğerci'nin yerlerine Selçuk İnan, Josue Pesqueira ve Aurelien Chedjou ilk 11'de forma giydi.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder, Eren Derdiyok ve Lionel Carole'ün yanı sıra Armindo Bruma ve Hakan Balta 18 kişilik kadroda yer almadı.

CHEDJOU, 11 HAFTA SONRA

Galatasaray'da teknik direktör Tudor, stoperde Chedjou'ya 11'de görev verdi.

En son ligin 9. haftasında Adanaspor maçında 11'de görev yapan Kamerunlu futbolcu, 11 hafta sonra 11'de görev aldı.

29 Ekim 2016 tarihinde oynanan karşılaşmadan 112 gün sonra 11'de sahaya çıkan Chedjou, Semih Kaya ile stoperde görev yaptı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA KWEUKE YOK

Çaykur Rizespor'da ise golcü oyuncu Leonard Kweuke, karşılaşmada forma giyemedi.

Ligde geçen hafta 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Kamerunlu oyuncunun yerine yeni transfer Bright Edomwonyi oynadı.

KAR TEMİZLENDİ

Kentte iki gün etkili olan kar yağışının ardından Çaykur Didi Stadı'nda kar temizleme çalışmaları yapıldı.

Zarar görmemesi için özel örtü ile korunan saha zemininde biriken karlar temizlendi. Saha yapay güneş panelleri ile ısıtıldı. Saha zemini maçı oynamaya uygun hale getirildi.

Tribünlerde yaklaşık 5 bin Çaykur Rizespor, bin dolayında da sarı-kırmızılı takım taraftarları yer alarak takımlarına destek verdi.

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