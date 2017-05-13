Galatasaray protestoyla karşılandı

Galatasaray Pazar oynayacağı Gaziantepspor maçı için geldiği Gaziantep'te bir gurup taraftar tarafından protestoyla karşılandı.

Galatasaray Pazar oynayacağı Gaziantepspor maçı için geldiği Gaziantep'te bir gurup taraftar tarafından protestoyla karşılandı.

Pazar günü oynanacak Gaziantepspor maçı için Gaziantep havalimanına saat 17.30 sıralarında inen Galatasaray takımı, bir gurup taraftarın protestoyla karşılandı. UltraAslan yazılı pankart açan bazı taraftarlar, "Maçtan sonra selfie, şampiyonluk gitti, aferin çocuklar, formayı çıkarın çıplak oynayın' sloganıyla karşıladı. Bazı taraftarlar ise futbolcularla selfie çekti.

Ardından Galatasaray kafilesi polis eskortu eşliğinde kalacağı otele doğru yola çıktı.

(Lider Olgun - Mehmet Bulut / İHA)