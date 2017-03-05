Galatasaray otobüsüne saldırı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacak olan Galatasaray'ın kente gelişinde, sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimi istifaya çağırırken, bir grup da takım otobüsüne saldırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacak olan Galatasaray'ın kente gelişinde, sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimi istifaya çağırırken, bir grup da takım otobüsüne saldırdı.

Galatasaray, ligde yarın oynayacağı Antalyaspor maçı için, öğle saatlerinde kente geldi. Sarı-kırmızılı ekibi, havalimanında bir grup taraftar karşılarken, olaylar çıktı. Futbolcuları protesto edip, yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, protestolarını sürdürmek isterken güvenlik güçleriyle tartışma yaşadılar. Tartışma kavgaya dönüşürken, bazı taraftarların da otobüse yumruk ve tekme attığı gözlendi. Güvenlik güçleri olayların daha fazla büyümesine engel oldu.

