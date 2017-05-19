Galatasaray-Osmanlıspor maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Ligi 32. haftasının açılış maçında Galatasaray TT Arena'da Osmanlıspor'u konuk etti.

Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunan sarı-kımızılılar, ezeli rakibinin maç fazlasıyla önüne geçmek için mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

CİMBOM DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Karşılaşmaya iki takım da hücum anlaşıyla çıktı ve ilk 20 dakikalık bölüm karşılıklı ataklarla geçildi.

Ancak 24. dakikada sahneye çıkan Wesley Sniejder, ibreyi Galatasaray'dan yana çevirdi.Seken topa ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yapan Hollandalı yıldız güzel bir golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra maçın kontrolünü ele alan sarı-kırmızılılar, 35. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan genç oyuncu, adeta slalom yaparak rakiplerinden bir bir sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu.İlk yarı bu golle 2-0 sonuçlandı.

G.SARAY, F.BAHÇE'NİN ÖNÜNE GEÇTİ

Mücadelenin ikinci yarısı da hızlı başladı. Aradaki farkı indirmek isteyen Osmanlıspor, sarı-kırmızılıların zaafı olan yan toplarla rakibini bunalttı. Ancak hata yapmayan Galatasaray savunması, Başkent ekibinin gol atmasına izin vermedi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca, mücadele 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından puanını 58 yükselten sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin önüne geçti.

GALATASARAY: 2 - 0 :OSMANLISPOR

Maç Sonu: Ve maç sona eriyor! Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Osmanlıspor'u Sneijder ve Sinan Gümüş'ün golleriyle 2-0 mağlup etti.

90+2. dakika: Garry Rodrigues çok net bir fırsattan yararlanamadı! Garry kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderemedi.

90+1. dakika: Badou Ndiaye çok uzaklardan şansını denedi ama şutu farklı bir şekilde auta gitti.

90. dakika: 90 dakika sonuna en az 3 dakika eklendi.

89. dakika: Podolski'nin ortasında Rodrigues'in kafa vuruşu çok etkisiz kaldı. Zydrunas Karcemarskas topu çok rahat kontrol etti.

88. dakika: Josue bir sakatlık yaşıyor. Josue belini tutuyor.

87. dakika: Galatasaray kendi yarı sahasında rahatça paslaşıyor.

86. dakika: Maçın son anlarına girerken tempo oldukça düştü.

85. dakika: Bruma oyundan çıkıyor. Yerine giren oyuncu ise Josue

84. dakika: Garry Rodrigues'ten harika bir çalım! Rodrigues çalımla ceza sahasına girdikten sonra Podolski'ye pasını çıkardı. Alman futbolcunun şutu kalecide kaldı.

83. dakika: Bruma etkili bir noktada topla buluştu ama yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kalktı.

82. dakika: Sneijder çok güzel bir pasla topu Podolski ile buluşturdu. Podolski topu eliyle kontrol etti. Osmanlıspor serbest vuruş kullanacak.

81. dakika: Direk! Sneijder'ın kullandığı kornerde Tolga Ciğerci iyi yükseldi ama kafa vuruşu üst direkten geri döndü!

80. dakika: Selçuk İnan çok etkili kullandı! Kaleci Zydrunas Karcemarskas güçlükle topu kornere çeldi.

79. dakika: Numan Çürüksu elle oynadığı gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırıldı.

78. dakika: Galatasaray çok kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı.

77. dakika: Tolga defansına yardımda bulundu ve topu kazandı. Galatasaray için kontra atak şansı.

76. dakika: Osmanlıspor tehlikesini Semih Kaya önledi! Deplasman ekibinin atakları devam ediyor.

75. dakika: Osmanlıspor korner kazandı. Sol taraftan korner kullanılacak.

74. dakika: Garry Rodrigues, sağ kanattan sol kanada geçti. Bruma ise sağ kanada geçti.

73. dakika: Osmanlıspor'da Webo forvet hattında çok yalnız kaldı. Webo top alamamaktan dolayı şikayetçi.

72. dakika: Galatasaray bu dakikalarda biraz geri çekildi. Özellikle Tolga Ciğerci, Ahmet ve Semih'in hemen önünde oynuyor.

71. dakika: Maçta tempo yükseldi! Osmanlıspor'da Koray Altınay, Muslera ile karşı karşıya kaldı ama topu ayağından açtı.

70. dakika: Bu sefer Galatasaray tehlikeli geldi! Sabri Sarıoğlu çalımlarla ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi. Topla buluşan Podolski'nin vuruşu savunmadan döndü!

69. dakika: Osmanlıspor yine sağ kanattan tehlikeli geldi! Avdija Vrsajevic'in sağdan ortası savunmayı geçti ancak iyi bir vuruş gelmedi.

68. dakika: Luiz Carlos'un kullandığı serbest vuruşta top, Fernando Muslera'da kaldı.

67. dakika: Podolski say ayağıyla Garry Rodrigues'e çok iyi bir ara pas gönderdi ancak Rodrigues kontrol edemedi.

66. dakika: Garry Rodrigues ceza sahası içinde yerde kaldı. Rodrigues penaltı beklerken hakem 'devam' dedi.

65. dakika: Maçın bu dakikalarında tempo oldukça düştü. Osmanlıspor'da Webo takım arkadaşlarını uyarıyor.

64. dakika: Osmanlıspor'da Musa Çağıran, Umar Aminu yerine oyuna dahil oldu.

64. dakika: Osmanlıspor'da Musa Çağıran, Umar Aminu yerine oyuna dahil oldu.

63. dakika: Galatasaray'da ikinci golü kaydeden Sinan Gümüş oyundan çıkıyor. Garry Rodrigues yerine giren oyuncu oluyor.

61. dakika: Thievy Bifouma sol kanattan hızlı bir şekilde ceza sahasına girdi ama topu ayağından fazla açtı.

60. dakika: Lukas Podolski, sakatlanan Eren Derdiyok yerine oyuna dahil oldu.

59. dakika: Osmanlıspor çok tehlikeli geldi! Badou Ndiaye, seri çalımlarla ceza sahasının içine girdi ve Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera harika bir kurtarış yaptı.

58. dakika: Lukas Podolski, Eren yerine oyuna girmek için hazırlıklara başladı.

57. dakika: Eren Derdiyok'un acı içindeki görüntüsü dikkat çekiyor. Tribünlerden Eren için moral alkışı var.

56. dakika: Eren Derdiyok, omzunu tutarak beni değiştirin dedi. Eren'in sakatlığı ciddi gözüküyor.

55. dakika: Galatasaray'da Semih Kaya, sarı kırmızılı takım ile 200. maçına çıktı.

54. dakika: Sağ kanattan yine atağa katılan Avdija Vrsajevic yerden kesti, Semih Kaya kayarak topu kornere gönderdi.

53. dakika: Eren Derdiyok'un tedavisi saha kenarında devam ediyor. Maç tekrar başladı. Galatasaray şu an 10 kişi.

52. dakika: Eren Derdiyok ciddi bir sakatlık geçiriyor. Eren, omzunun üstüne çok sert düştü ve yerde acı içinde kaldı.

51. dakika: Hakem Ali Palabıyık, itirazlarda bulunan Wesley Sneijder'ı uyardı.

50. dakika: Eren Derdiyok'un kafası tehlike yarattı! Tolga'nın sağ kanattan açtığı ortaya Eren çok iyi yükseldi ve sert vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

49. dakika: Galatasaray - Osmanlıspor maçını 7500 biletli taraftar takip ediyor.

48. dakika: Galatasaray ikinci yarıya temkinli başladı. Ev sahibi ekip defanstan pas yaparak çıkıyor.

47. dakika: Sneijder topu ilk yarıda olduğu gibi Bruma ile buluşturdu. Bruma'nın Eren'e açtığı orta isabetsiz oldu.

46. dakika: Türk Telekom Arena'da ikinci yarı başladı! İkinci yarıya Galatasaray başladı.

Devre Arası: Ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarının sonunda Galatasaray, Sneijder ve Sinan'ın golleriyle soyunma odasına 2-0 önde giriyor.

45. dakika: İlk yarının sonuna 1 dakika uzatma eklendi.

44. dakika: Galatasaray orta sahada pas çeviriyor.

43. dakika: Türk Telekom Arena'da ilk yarının son dakikalarına girdik! Tempo oldukça düştü.

42. dakika: Atağa katılan Sabri'nin sağ kanattan açtığı ortaya Eren Derdiyok gelişine vurdu ancak top direğin hemen yanından dışarı çıktı!

41. dakika: Aminu'nun ara pasının şiddeti çok hızlıydı. Top, Muslera'ya kadar geldi.

40. dakika: Bruma yine çok etkili geldi! Yine çalımlarla ceza sahasına kadar gelen Bruma yerde kaldı hakem oyunu devam ettirdi.

38. dakika: Bruma sol kanattan geldi. Çalımlarla içeri girdi ve topu Sneijder'a çıkardı. Sneijder'ın vuruşu savunmadan döndü.

37. dakika: Osmanlıspor atağında top Ahmet Çalık'a çarptı. Genç futbolcu sakatlık geçiriyor.

36. dakika: Sinan Gümüş, ceza sahasına çok iyi girdi ve sol ayağıyla plase bir vuruş ile farkı ikiye çıkardı.

35. dakika: GOL! Galatasaray, Sinan Gümüş'ün golüyle farkı ikiye çıkardı!

34. dakika: Maç bu dakikalarda orta saha mücadelesine döndü. Her iki takım karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

33. dakika: Pierre Webo ceza sahasından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. Hakem ofsayt kararı verdi ve golü geçersiz saydı.

32. dakika: Sabri sağ kanattan depar atarak topu kazanmak için mücadele etti. Sabri'nin bu eforu tribünlerden alkış aldı.

31. dakika: Osmanlıspor uzun bir topla yine sağ kanattan gelmek istedi ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

30. dakika: Avdija Vrsajevic sağ kanattan ataklara katılıyor. Linnes bu dakikaya kadar başarılı bir performans gösterdi ve iyi orta açma şansı vermedi.

29. dakika: Osmanlıspor bu dakikalarda sağlı sollu ortalar deniyorlar ancak Galatasaray defansı başarılı.

28. dakika: Aminu'nun açtığı ortada Webo boş durumdaydı ama top, tecrübeli golcünün çok yükseğinden geçti.

27. dakika: Bruma sol kanattan çalımlarla ceza sahasına kadar girdi ve sağ ayağıyla şutunu çıkardı. Savunmadan seken top hız kesti ve kalecide kaldı.

26. dakika: Galatasaray, ilk geldiği tehlikeli atakta golü buldu. Galatasaray şimdi yine yarı sahasında top çeviriyor.

25. dakika: Sabri'nin kullandığı uzun taç, Osmanlıspor savunmasından sekti. Ceza sahası dışından gelişine sert vuran Sneijder, topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

24. dakika: GOL! Galatasaray, Sneijder'ın golüyle 1-0 öne geçti!

23. dakika: Eren Derdiyok top alabilmek için orta sahaya kadar geldi. Eren topu taşımak istedi ama kaybetti.

22. dakika: Top bu dakikalarda Galatasaray yarı sahasından çıkmıyor. Osmanlıspor kanatlardan etkili ataklar geliştiriyor.

21. dakika: Osmanlıspor ataklarını sıklaştırdı. Thievy Bifouma'nın sağ kanattan açtığı orta Linnes'e çarptı ve kornere çıktı.

20. dakika: Top Fernando Muslera'ya kadar döndü. Galatasaray, atak oluşturmakta güçlük yaşıyor.

19. dakika: Galatasaray bu dakikalarda yarı sahasında paslaşıyor. Tolga daha çok defansın arasına girdi.

18. dakika: Osmanlıspor tehlikeli geldi! Muhammed Bayır'ın sol kanattan yerden açtığı sert ortaya kimse müdahele edemedi. Paralel bir şekilde geçen top sağ kanada açıldı.

17. dakika: Sabri, Bifouma'ya sert bir hamlede bulundu. Osmanlıspor bir faul daha kazandı.

16. dakika: Sneijder çok uzak bir mesafeden serbest vuruş kullandı. Hollandalı direkt kaleye vurdu top dışarı çıktı.

15. dakika: Sneijder, Eren Derdiyok'u ceza sahasında gördü ancak orta Eren'in çok uzağından geçti.

14. dakika: Bruma, Koray'a faul yaptı. Osmanlıspor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

13. dakika: Osmanlıspor kornerden tehlikeli geldi! Webo'nun altıpasa indirdiği topu defans güçlükle uzaklaştırdı.

12. dakika: Kullanılan korner atışının ardından Ahmet Çalık topu tekrar kornere gönderdi.

11. dakika: Bu sefer Osmanlıspor korner kullanacak. Ahmet Çalık topu kornere çeldi.

10. dakika: Kullanılan korner atışında top ceza sahası dışına sekti. Sabri gelişine sert vurdu ama top çok farklı bir şekilde dışarı çıktı.

9. dakika: Galatasaray ataklarını sürdürüyor! Sarı kırmızılı takım maçın ilk kornerini kullanacak.

8. dakika: Sneijder ceza sahasına sert ortaladı ama Osmanlıspor defansı kafa ile topu uzaklaştırdı.

7. dakika: Bruma rakibini geçerken faul aldı. Galatasaray şimdi sol kanattan etkili bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

6. dakika: Sneijder, Eren Derdiyok'a uzun bir pas gönderdi ancak Eren, ofsaytta kaldı.

5. dakika: Önce Sneijder, ardından Sinan Gümüş yerde kalıyor. Hakem yine faul düdüğünü çaldı. Galatasaray, Osmanlıspor yarı sahasının ortasından serbest atış kullanacak.

4. dakika: Vaclav Prochazka'nın uzun pası isabetsiz oldu ve top rahat bir şekilde Muslera'nın kontrolünde kaldı. Galatasaray şimdi oyun kuruyor.

3. dakika: Webo yerde kalıyor. Hakem Ali Palabıyık, Ahmet Çalık'ın yaptığı hareketin faul olduğuna karar verdi.

2. dakika: Galatasaray'da Sabri, sağ kanatta topla buluştu. Sabri, Sneijder'a pasını çıkardı ancak Hollandalı futbolcunun pası isabetsiz oldu.

1. dakika: Ve Türk Telekom Arena'da maç başladı! Maça Osmanlıspor başladı. Deplasman ekibi başlangıç vuruşunun ardından kendi yarı sahasında paslaşıyor.

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok

YEDEKLER: Cenk, Podolski, Rodrigues, Carole, Koray, Josue, Nigel de Jong

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Numan, Koray, Prochazka, Vrsajevic, Luiz Carlos, Muhammed, Aminu, Bifuma, Ndiaye, Webo

YEDEKLER: Hakan, Engin, Erdal, Musa, Szukala, Rusescu, Regattin

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu