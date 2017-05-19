Galatasaray-Osmanlıspor maçı CANLI ANLATIM

STAT: Türk Telekom Arena

SAAT: 20:00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: 0 - 0 :OSMANLISPOR

13. dakika: Osmanlıspor kornerden tehlikeli geldi! Webo'nun altıpasa indirdiği topu defans güçlükle uzaklaştırdı.

12. dakika: Kullanılan korner atışının ardından Ahmet Çalık topu tekrar kornere gönderdi.

11. dakika: Bu sefer Osmanlıspor korner kullanacak. Ahmet Çalık topu kornere çeldi.

10. dakika: Kullanılan korner atışında top ceza sahası dışına sekti. Sabri gelişine sert vurdu ama top çok farklı bir şekilde dışarı çıktı.

9. dakika: Galatasaray ataklarını sürdürüyor! Sarı kırmızılı takım maçın ilk kornerini kullanacak.

8. dakika: Sneijder ceza sahasına sert ortaladı ama Osmanlıspor defansı kafa ile topu uzaklaştırdı.

7. dakika: Bruma rakibini geçerken faul aldı. Galatasaray şimdi sol kanattan etkili bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

6. dakika: Sneijder, Eren Derdiyok'a uzun bir pas gönderdi ancak Eren, ofsaytta kaldı.

5. dakika: Önce Sneijder, ardından Sinan Gümüş yerde kalıyor. Hakem yine faul düdüğünü çaldı. Galatasaray, Osmanlıspor yarı sahasının ortasından serbest atış kullanacak.

4. dakika: Vaclav Prochazka'nın uzun pası isabetsiz oldu ve top rahat bir şekilde Muslera'nın kontrolünde kaldı. Galatasaray şimdi oyun kuruyor.

3. dakika: Webo yerde kalıyor. Hakem Ali Palabıyık, Ahmet Çalık'ın yaptığı hareketin faul olduğuna karar verdi.

2. dakika: Galatasaray'da Sabri, sağ kanatta topla buluştu. Sabri, Sneijder'a pasını çıkardı ancak Hollandalı futbolcunun pası isabetsiz oldu.

1. dakika: Ve Türk Telekom Arena'da maç başladı! Maça Osmanlıspor başladı. Deplasman ekibi başlangıç vuruşunun ardından kendi yarı sahasında paslaşıyor.

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok

YEDEKLER: Cenk, Podolski, Rodrigues, Carole, Koray, Josue, Nigel de Jong

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Numan, Koray, Prochazka, Vrsajevic, Luiz Carlos, Muhammed, Aminu, Bifuma, Ndiaye, Webo

YEDEKLER: Hakan, Engin, Erdal, Musa, Szukala, Rusescu, Regattin

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu