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'Galatasaray olarak elimizden geleni yapacağız'
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'Galatasaray olarak elimizden geleni yapacağız'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ALS gala gecesi öncesinde yaptığı açıklamada, İsmail Gökçek'in başkanlığını yaptığı derneğe destek olacaklarını söyleyerek, 'Galatasaray olarak elimizden geleni yapacağız' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ALS gala gecesi öncesinde yaptığı açıklamada, İsmail Gökçek'in başkanlığını yaptığı derneğe destek olacaklarını söyleyerek, "Galatasaray olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.
Gala gecesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İsmail Gökçek'e Galatasaray olarak destek vermek için buraya geldik. Daha önce de başka bir etkinlikte bir araya gelmiştik. Galatasaray olarak bu tip sosyal sorumluluk projelerinin destekçisiyiz. Ofisleri Florya'ya yakın bir yerde. Orada da ziyaret edeceğim kendilerini. Galatasaray olarak her zaman destekçisi olarak gerekeni yapacağız" dedi.

"TRANSFERLERİ BİTİRECEĞİZ"
Ligin bitimine 2 hafta kaldığını ve Galatasaray'ın istedikleri yerde olmadığını söyleyen Özbek, "Önümüzdeki sezon eksiklerimizi giderip daha başarılı bir sezon geçireceğiz. Şu anda sistemdeki eksikleri telafi etmek için çabalıyoruz. Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz, taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Transfer adeti vermek şu anda yanlış. Tam sayı sezon bitince belli olacak. Transferi bir an önce bitirmek istiyoruz. Sezonu erken açmak zorunda kalabiliriz" dedi.
Fenerbahçe'nin Euroleague kazanmasıyla ilgili olarak sorulan bir soru üzerine Özbek, "Teşekkür ediyorum. ALS ile ilgili başka soru yok sanırım" ifadelerini kullandı.
(Bozhan Memiş /İHA)

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