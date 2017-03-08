Galatasaray Odebanak, CSKA Moskova deplasmanında

THY Euroleague'in 25. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın deplasmanda oynayacağı CSKA Moskova ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Rus ekibinin 5-1 üstünlüğü bulunuyor.

THY Euroleague'in 25. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın deplasmanda oynayacağı CSKA Moskova ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Rus ekibinin 5-1 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 25. haftasında yarın TSİ 20.00'de deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Euroleague'de 24 haftada 8 galibiyet, 16 mağlubiyet 13. sırada yer alırken, Moskova ise 18 galibiyet, 6 mağlubiyetle averajla 2. sırada bulunuyor.



6. RANDEVU

Galatasaray Odeabank ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 4 kez Rus ekibi parkeden galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise rakibini 1 kez mağlup etme başarısı gösterdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Moskova 109-84 yenmişti.

Avrupa'da Play-Off'ların uzağında kalan sarı-kırmızılılar, son 3 maçtan 2 galibiyet çıkardı. Galatasaray, FC Barcelona Lassa ve Real Madrid'i mağlup ederken, Sırbistan deplasmanında karşılaştığı Kızılyıldız'a ise mağlup oldu.



İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Euroleague'de Galatasaray Odeabank; 78.8 sayı, 31.6 ribaund ve 19.8 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. CSKA Moskova ise 87.7 sayı, 32.8 ribaund ve 20.3 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Sinan Güler, 11.0 sayı ortalamasıyla oynayarak sarı-kırmızılıları sırtlarken, Moskova'da ise Nando De Colo 20.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)