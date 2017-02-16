Galatasaray Odeabank yarı finalde

Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Galatasaray Odeabank, Darüşafaka Doğuş'u 77-71 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Galatasaray Odeabank, Darüşafaka Doğuş'u 77-71 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, 18 Şubat'ta Ankara'da oynanacak olan yarı final mücadelesinde Banvit ile karşılaşacak.
Salon: Ankara Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Fatih Arslanoğlu xx, Ali Şakacı xx Galatasaray Odeabank: Vladimir Micov xx 7, Blake Schilb xxx 14, Sinan Güler xxx 17, Tibor Pleiss xxx 19, Göksenin Köksal xx, Austin Daye xx 12, Jon Diebler xx 5, Alex Tyus xx 3, Emir Preldzic xx Başantrenör: Halil Ergin Ataman Darüşafaka Doğuş: Brad Wanamaker xxxx 24, Will Clyburn xx 12, Dairis Bertans xx 11, James Anderson xx 8, Ante Zizic xx 6, Birkan Batuk xx, Furkan Aldemir x 3, Adrien Moerman x 3, Okben Ulubay x 4, Mehmet Yağmur x, Ender Arslan xx Başantrenör: David Blatt 1. Periyot: 13-13 Devre: 35-36 (Darüşafaka lehine) 3. Periyot: 52-53 (Darüşafaka lehine)
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