02.01.2017 12:37 Galatasaray Odeabank, Thompson'ın sözleşmesini fesh etti

Galatasaray Odeabank, sezon başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson'ın sözleşmesini fesh etti. Galatasaray Odeabank, sezon başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson'ın sözleşmesini fesh etti.



Galatasaray Odeabank, sezonun kalan bölümünde daha başarılı bir grafik çizebilmek için kadro yapılanmasına gidiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda bir türlü bekleneni veremeyen Deon Thompson'ın sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verldi: "Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2016/2017 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Deon Thompson'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz."

