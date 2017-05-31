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Galatasaray Odeabank dibe vurdu
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Galatasaray Odeabank dibe vurdu

Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz yıl Eurocup şampiyonluğundan sonra bu sezon oldukça kötü bir sezon geçirdi ve mücadele ettiği Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve THY Euroleague'i kupasız kapadı.

Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz yıl Eurocup şampiyonluğundan sonra bu sezon oldukça kötü bir sezon geçirdi ve mücadele ettiği Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve THY Euroleague'i kupasız kapadı.
2016-2017 sezonuna ligde, Türkiye Kupası'nda ve THY Euroleague'de başarı hedefleri ile başlayan sarı-kırmızılılar, bu yılı kupa kazanamadan kapadı. Ligde bu sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray Odeabank, 18 kez parkeden galip ayrılırken, 12 kez de rakiplerine mağlup oldu. Play-off çeyrek finalinde ligi 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes ile eşleşti. İki galibiyete ulaşan ekibin yeri finale yükseleceği seriyi 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu turda veda etti. Aslan, geçtiğimiz yıl yarı finalde Fenerbahçe'ye 3-1 ile elenmişti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA BANVİT'İ GEÇEMEDİ
Ankara düzenlenen İntegral Forex Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final'de Galatasaray, Banvit ile eşleşti. Maç boyunca başa baş geçen mücadeleyi 71-68 kaybeden Galatasaray, Türkiye Kupası'ndan elendi. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezonda yine aynı turda Banvit'e yenilmişti.

AVRUPA İSTENİLEN BAŞARIYA ULAŞILAMADI
Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz sezon Eurocup'ta şampiyon olarak bu yıl THY Euroleague'de mücadele etmeye hak kazanmıştı. 2016-2017 sezonunda ilk defa gerçekleşen 16 takımlı organizasyonda mücadele eden sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yıl ki Avrupa şampiyonluğunun başarısını sürdüremedi. 4 Türk takımın mücadele ettiği Euroleague'de Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş, son 8'e kaldı. İstanbul'da düzenlenen Final-Four'da da ezeli rakibi Fenerbahçe şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar ise THY Euroleague'i 11 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 12. sırada tamamladı.

TRANSFERLER TUTMADI
Galatasaray, Eurocup şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli isimlerinden Errick Mc Collum'u kadroda tutamazken, Stephane Lasme ile de yasaklı madde kullandığından dolayı ceza aldı ve onunla da yola devam edilemedi. Chuck Davis ise basketbolu bıraktı. Sarı-kırmızılılar Alex Tyus, Jon Diebler, Deon Thompson, Austin Daye, Russ Smith, Justin Dentmon ve Tibor Pleiss gibi yabancı oyuncuları kadrosuna katarken, yerli isimlerden de; Can Korkmaz, Orhan Hacıyeva ve Emir Preldzic ile anlaştı. Bu sezonu daha iyi bütçe ile giren sarı-kırmızılılar transfer ettiği basketbolcularla birçok sorun yaşadı. Aslan, büyük umutlarda gelen ve Başantrenör Ergin Ataman'ın Euroleague'in en iyi oyuncu kurucusu olarak gördüğü Rush Smith ile yollarını erken ayırmak zorunda kalırken, Dentmon ve Thompson'dan da beklenen katkıyı alamayarak, sezon ortasında iki oyuncuyu da gönderdi. Bu oyuncuların gitmesinden sonra Bruno Fitipaldo ile anlaşan sarı-kırmızılılar, daha sonra da Çin'de oynayan Mc Collum'u tekrar takıma katsa da istediği yerlere gelemedi.
Önümüzdeki sezon bütçesinin de Galatasaray adına 4 milyon Euro civarı olacağı beklenirken, verim alınamayan kadro içerisinde nasıl revizyon yapılacağı ve kısıtlanan bütçe ile transferlerin nasıl şekilleneceği ise merak ediliyor.
(Oğuzhan Ort /İHA)

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