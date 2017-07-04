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Galatasaray liberosunu buldu
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Galatasaray liberosunu buldu

Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, Nihan Güneyligil'den boşalan libero mevkisini 24 yaşındaki Buse Kayacan ile güçlendirdi. Kayacan, kendisini Galatasaray'a bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, Nihan Güneyligil'den boşalan libero mevkisini 24 yaşındaki Buse Kayacan ile güçlendirdi. Kayacan, kendisini Galatasaray'a bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imzayı attı.
Galatasaray Taç Spor Tesislerindeki imza törenine Buse Kayacan ile birlikte Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Şükrü Yengil ve Galatasaray Bayan Voleybol Takım Menajeri Nihan Güneyligil de katıldı. Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Buse Kayacan; "Gerçekten çok mutluyum böyle büyük bir camiaya ben de katıldığım için. Umarım her şey hem benim için hem de kulüp için çok güzel olur, güzel başarılar yaşarız hep beraber. Galatasaray geçen sezon çok iyi işler başardı final oynayarak. Umarım biz de üzerine daha da koyarak, daha da iyisini yaparak daha güzel başarılar elde edeceğiz ve herkesi gururlandıracağız" ifadelerini kullandı.

"GENÇ VE YETENEKLİ"
Buse Kayacan'ın takıma katılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Nihan Güneyligil, "Genç, yetenekli ve çok sevdiğim bir kardeşim ekibimize katıldı. Onun için ve takımımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yolu açık olsun. Umarım bu yıl kazanacağımız başarılarda çokça emeği olur. Şimdiden tekrar tekrar başarılar diliyorum. Buse'nin ne kadar ve yetenekli bir libero olduğu Türkiye'de bugüne kadar oynadığı takımlardan, elde ettiği başarılardan belli oluyor. Temennim daha da üstüne katarak, kendini her gün daha fazla geliştirerek Türkiye'de eksik olan bir noktaya ciddi bir şekilde parmak basması" diye konuştu.
İmza töreni sonrası Buse Kayacan transferi hakkında görüşlerini belirten Şükrü Yengil ise; "Buse, Nihan'dan sonra yeni sezonda liberomuz olarak kulübümüze katıldı. Buse çok yetenekli bir oyuncu, Galatasaray'a katkısı çok olacaktır. Kişiliğiyle, oyunuyla bize yakışan bir oyuncu. Nihan'ın yerini doldurmak kolay değil ama Buse de oraya yakışacak bir oyuncuydu. Aramıza katıldığı için çok mutluyum. Yeni sezonda yeni başarılara beraber koşacağız. Hayırlısı olsun kulübümüze" dedi.

"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"
Transfer çalışmalarına da değinen Yengil, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Transfer çalışmalarımız devam ediyor, hedeflerimiz büyüdü. Beklentiler büyük, biz de o beklentileri karşılamak istiyoruz. Bu sezon iyi bir Galatasaray, daha başarıya koşan bir Galatasaray olacak. İnşallah bu sene de iyi bir sezon geçiririz Türkiye Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde de final four neden olmasın. Daha iyi bir sezon geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Yeni takviyelerimiz olacak. Tüm Galatasaraylıları maçlarımıza bekliyoruz."

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