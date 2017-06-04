Galatasaray kazandı ama...

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip taraftarı önünde oynadığı mücadeleyi 2-1 kazandı. Cimbom Fenerbahçe'nin de kazanmasıyla birlikte ligi ezeli rakibinin ardından 4. sırada bitirdi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip taraftarı önünde oynadığı mücadeleyi 2-1 kazandı. Cimbom Fenerbahçe'nin de kazanmasıyla birlikte ligi ezeli rakibinin ardından 4. sırada bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Fofana ceza sahası içine girip çok şık bir hareketle Sabri'den sıyrıldı ve kale sahası içine gönderdi. Muslera son anda yatarak topa sahip oldu.

15. dakikada Semih'in hatasında topu kapan Hora, Fofana'yı gördü. Savunmanın arkasına sarkan Fofana, ceza sahasına girer girmez vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

24. dakikada Galatasaray savunmasının hatasında topu önünde bulan Hora, Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

26. dakikada Sneijder'in attığı uzun pasta savunmanın arkasına iyi sarkan Sabri düzeltip vurdu ancak top az farkla auta gitti.

34. dakikada Bruma'nın şutunda savunmadan dönen top Podolski'nin önünde kaldı. Alman futbolcu soldan kale sahası içine gönderdi, Sinan Gümüş tamamladı ve Galatasaray öne geçti. 1-0

45. dakikada Fofana'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahası dışındaki Mbamba gelişine vurdu, kaleye giden top Sabri'ye çarptı.

52. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Podolski, ceza sahası önünden sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.

56. dakikada kazanılan serbest vuruşta Josue'nin ceza sahası içine ortasında Podolski müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak top auta gitti.

59. dakikada kullanılan serbest vuruşta Galatasaray savunması topu uzaklaştırmak istediği top Hadziahmetovic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

63. dakikada gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali'nin soldan şutunda, Muslera'dan seken top yine Ömer Ali'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direği ortaladığı topa kafayı Selim vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1

72. dakikada Josue'nin pasında topla buluşan Bruma ceza sahası dışından sert vurdu ancak top kaleci Serkan'da kaldı.

74. dakikada Yasin'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Tolga kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Serkan gole izin vermedi.

75. dakikada Bruma'nın pasında Linnes gelişine sert vurdu ancak Serkan Kırıntılı bu pozisyonda da başarılıydı.

77. dakikada Josue'nin ara pasında savunmanın arkasına çok iyi sarkan Sinan, ceza sahası içine girip Serkan üzerinden aşırttı ve takımını yeniden öne geçirdi. 2-1



---KÜNYE---

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halis Özkahya xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xxx, Ahmet xx, Semih xx, Linnes xx, Tolga xxx, Selçuk xx, Sinan xxx (Eren dk. 88 ?), Sneijder xx (Josue dk. 46 xxx), Bruma xxx, Podolski xx (Yasin dk. 67 xx)

Yedekler: Eray, Garry Rodrigues, Hakan, Carole

Teknik Direktör: Igor Tudor

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Volkan xx, Ali Turan xx, Selim xx, Mehmet Uslu xx, Mbamba x (Milosevic dk 64 x), Ali Çamdalı x, Ömer Ali xx, Hadziahmetovic x, Fofana xx (Bajic dk. 64 x), Hora xx (Douglas dk. 81 ?)

Yedekler: Abdulaziz, Can Demir, Vukovic, Mücahit

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Sinan (dk. 34 ve 77) (Galatasaray), Selim (dk. 63) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Podolski (Galatasaray), Volkan (Atiker Konyaspor)

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın / İHA)