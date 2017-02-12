Galatasaray Kayserispor maçı CANLI YAYIN

Zirve yarışını sürdüren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR

STAT: Türk Telekom Arena

SAAT: 19.00

HAKEM: Hüseyin Göçek

YAYIN: BeIN Sports 1

SAKATLAR: Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sneijder, Carole (G.Saray) / Douglas (Kayseri)

GALATASARAY: 0 - 2 :KAYSERİSPOR

Devre Arası: Levent'in attığı golün santrası olmadan ilk yarı sona erdi. Kayserispor soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

45+4. dakika: GOL! Deniz'in kullandığı kornerde Levent kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

45+3. dakika: Bruma'nın kullandığı serbest vuruşta Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı. Gelişen Kayserispor atağında Varela'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Hakan karşıladı ve top dışarıya gitti. Konuk takım korner kullanacak.

45+2. dakika: Podolski sol kanatta topla buluştuktan sonra Hakan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

45+1. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Deniz ceza sahasındaki Güray'ı topla buluşturmak istedi ancak Sabri araya girdi.

45. dakika: Kayserisporlu futbolcular ilk yarının son anlarında kendi aralarında pas yapıyor. İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

44. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Güray'ın sol kanattan ortasında Umut'un vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

43. dakika: Hızlı gelişen atakta Yasin rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına hareketlenen Bruma'yı topla buluşturmak istedi ancak Lawal zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

42. dakika: Bu arada Kayserispor'da Erkan yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

41. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Güray'ın sağ kanattan ortasında Umut hava topuna çıkarken Semih'e faul yaptı.

40. dakika: Hızlı gelişen atakta Kayserispor Galatasaray'ı az adamla yakaladı ancak Umut topu Deniz'e aktaramadı.

38. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Bruma'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı . Sonrasında diğer kanada açılan Yasin'in ortasında yine savunma topu uzaklaştırdı.

37. dakika: Deniz'in kullandığı kornerde Lawal'ın kafa vuruşunu Hakan karşıladı.

36. dakika: Hızlı gelişen Kayserispor atağında Güray'ın sağ kanattan ortasında Erkan kafayı vurdu ancak onun vuruşu kaleye yönelmedi sonrasında Güray'ın vuruşu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Konuk ekip korner kullanacak.

35. dakika: Galatasaray bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

34. dakika: Bruma'nın kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında Rodrigues'in vuruşu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray bir kez daha korner kullanacak. Rodrigues'in kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

33. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Rodrigues sol kanattan orta yapmak isterken Hakan araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

32. dakika: Erkan serbest vuruşta sağ kanatta hareketlenen Güray'ı topla buluşturmak istedi ancak Linnes zamanında araya girerek topu takımına kazandırdı.

31. dakika: Lawal de Jong'un müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip orta alandan serbest vuruş kullanacak.

30. dakika: Galatasaray oyuna yeniden başladı.

29. dakika: GOL! Deniz'in kullandığı kornerde Mabiala ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

28. dakika: Topla oynama oranları: Galatasaray %62 Kayserispor %38 Kayserispor tehlikeli geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Güray Umut'a pasını vermek istedi ancak Hakan araya girdi ve top dışarıya gitti. Konuk ekip korner kullanacak.

27. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Bruma sağ kanatta hareketlenen Rodrigues'i topla buluşturmak istedi ancak top Rodrigues'in arkasında kaldı.

26. dakika: Erkan sol kanattan orta yapmak isterken Tolga araya girdi ve Erkan'a orta yapma şansı vermedi.

25. dakika: Bu dakikalarda topun hakimiyeti Galatasaray'da. Kayserispor kaptığı toplarla hızlı atak geliştirmeye çalışıyor.

24. dakika: Galatasaray savunmasında yapılan hatada Güray araya girmek istedi ancak Semih son anda müdahale ederek topu kalecisine aktardı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Rodrigues ceza sahasındaki Podolski'yi topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

23. dakika: Kayserispor tehlikeli geldi. Gelişen atakta Hakan'ın sağ kanattan ortasında Umut'tan önce savunma araya girdi.

22. dakika: Podolski'nin kullandığı kornerde Ahamada yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Sonrasında sol kanatta topla buluşan Yasin'in ortasında doğ doğrudan dışarıya gitti.

21. dakika: de Jong serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor. Gelişen Galatasaray atağında Sabri'nin sağ kanattan yaptığı orta Varela'ya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

20. dakika: Yasin Erkan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

19. dakika: Bu arada Kayserispor'da Deniz'de bir sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri bir kez daha oyun alanında.

18. dakika: Kayserispor'da zorunlu bir değişiklik yaşandı. Sakatlanan Kana-Biyik yerini Levent'e bıraktı.

17. dakika: Sakatlanan Kana-Biyik sedyeyle dışarıya çıkarıldı. Kayserispor'da Levent oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

16. dakika: Kayserispor'da Podolski'yle girdiği mücadelenin ardından sakatlanan Kana-Biyik kendini yere bıraktı ve beni değiştirin işareti yaptı.

15. dakika: Kar yağışının etkisiyle ağırlaşan zemin nedeniyle futbolcular bu dakikalarda ayakta durmakta zorluk yaşıyor.

14. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

13. dakika: Kayserispor tehlikeli geldi. Güray ceza sahasında topla buluştuktan sonra şutunu çekmek isterken Linnes araya girdi ve ona şut imkanı vermedi. Sonrasında Lawal ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

12. dakika: Galatasaray tehlikeli geldi. Serbest vuruş kullanıldıktan sonra topu alan Rodrigues Podolski'ye yaptığı verkaçın ardından ceza sahasında topla buluştu. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

11. dakika: Hava topu mücadelesinde Erkan Yasin'e faul yaptı. Galatasaray kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

10. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Tolga ceza sahasındaki Podolski'yi topla buluşturmak istedi ancak Kana-Biyik zamanında müdahale ederek topun Alman futbolcuya gelmesine engel oldu.

9. dakika: İstanbul'da bu dakikalarda etkili olan kar yağışı nedeniyle zemin de ağırlaşmaya başladı.

8. dakika: Kana-Biyik pozisyonun ardından yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

7. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Podolski sol kanattan orta yapmak isterken Kana-Biyik araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi.

6. dakika: Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Bruma Yasin'e pas vermek isterken Erkan araya girdi. Sonrasında hızlı gelişen Kayserispor atağında Erkan'ın sol kanattan yaptığı ortayı Hakan karşıladı.

5. dakika: Podolski Rotman'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Galatasaray rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

4. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

3. dakika: Rodigues'in kullandığı kornerde savunmasına yardıma gelen Umut topu karşıladı.

2. dakika: Kayserispor ilk dakikalarda ön alanda pres yaparak Galatasaray'ı atağa çıkarmamaya çalışıyor. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Yasin sol kanattan orta yapmak isterken Mabiala araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar. Kayserispor tehlikeli geldi. Umut'un pasıyla rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Deniz şansını denedi. Onun vuruşu Muslera'da kaldı.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız...

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Linnes, de Jong, Tolga, Bruma, Rodrigues, Yasin, Podolski

YEDEKLER: Cenk, Ahmet, Chedjou, Cavanda, Josue, Sinan, Eren Derdiyok

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink

KAYSERİSPOR: Ahamada, Hakan, Kana Bıyık, Mabiala, Erkan, Lawal, Rotman, Varela, Deniz, Güray, Umut Bulut

YEDEKLER: Muammer, Levent, Sow, N'Guemo, Umut Sönmez, Kubilay, Welliton

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın