Galatasaray kamp için yola çıktı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampı için Slovakya'ya gitti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampı için Slovakya'ya gitti.

Bir süredir yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren sarı-kırmızılılar, Slovakya'nın Samorin kentine gitti. Başkent Bratislava'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Samorin'de kamp yapacak olan Galatasaray, kamp süresi boyunca iki tane de hazırlık maçı yapacak. Slovakya kafilesinde yeni transferler Maicon, Belhanda ve Gomis de yer aldı.

Galatasaray, Slovakya kampının ardından 13 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında İsveç ekibi Östersund ile mücadele edecek.

(Tuncer Cengiz/İHA)