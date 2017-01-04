04.01.2017 16:43 Galatasaray kamp için Antalya'ya geldi

Süper Toto Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray, devre arası kampı için Antalya'ya geldi. Süper Toto Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray, devre arası kampı için Antalya'ya geldi.

Lige verilen aranın ardından 6 günlük izin kullanan sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandıktan sonra özel uçakla Antalya'ya hareket etti. 15.30'da Antalya'ya inen Galatasaray kafilesini bir grup taraftar karşıladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamada, taraftarlarıyla bol bol fotoğraf çektiren futbolcular, takım otobüsüne bindikten sonra kamp yapacakları Belek'e doğru hareket etti.

4 gün Antalya'da kalacak olan sarı-kırmızılılar, 8 Ocak'ta yine özel uçakla Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve 9 Ocak Pazartesi günü Arabistan takımlarından El İttifak ile hazırlık maçı oynayacak. Maçın ardından İstanbul'a dönecek olan Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesislerinde devam edecek.

(Harun Erdoğdu - Suat Metin / İHA)

