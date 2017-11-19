19.11.2017 16:10 Galatasaray kadın baskette de kaybetti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında Galatasaray'ı 84-82 mağlup etti. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında Galatasaray'ı 84-82 mağlup etti.

Galatasaray, futbol ve erkek basketboldan sonra kadınlar basketbolda da kaybetti. Sarı kırmızılı ekip, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyesi 84-82 yenildi.



---KÜNYE---

Salon: Antakya

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Özge Yavaş xxx 7, Courtney Paris xxxx 12, Leilani Mitchell xxxx 11, Katsuaryna Syntsina xxxx 15, Seda Deniz xx 4, Berrak Özaltın x, Hülya Çoklar x, Devran Tanaçan x, Bahar Öztürk xx 9, Merve Aydın x 2, Hind Ben Abdelkader xxxx 17, Gizem Havare xx

Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki

Galatasaray: Jeanne Epoupa xxx 15, Özge Kavurmacıoğlu xx 6, Miray Balotu x, Meltem Yıldızhan xx 9, Eda Şahin x, İremnaz Topuz x 5, Jelena Dubljevic xxx 18, Gintare Petronyte xxx 15, Gizem Başaran xx 4, Merve Uygül xx 4, İnci Güçlü x

Başantrenör: Marina Maljkovic

1. Periyot: 22-21 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)

Devre: 40-41 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 61-64 (Galasaray lehine)

Maç sonu: 84-82 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)

5 faul alanlar: Bahar Öztürk (Hatay Büyükşehir Belediyesi)



