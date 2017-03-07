Galatasaray istediğini alamadı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Slovakya temsilcisi Good Angels'a 73-62 mağlup oldu. Rövanş 10 Mart Cuma günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Slovakya temsilcisi Good Angels'a 73-62 mağlup oldu. Rövanş 10 Mart Cuma günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Angels Arena Hakemler: Anton Makhlin xx, Goran Sljivic xx, Alexandru Olaru xx Good Angels: Oblak xxx 19, Zirkova xx 7, Balintova xx 9, Allen xx 5, Baugh xxx 18, Jurcenkova xx 10, Kupcikova xx 3, Stehlikova x 2 Başantrenör: Peter Jankovic Galatasaray: Işıl Alben xx 14, Jefferson xx 10, Pınar Demirok xx 7, Papova xx 7, Vitola x 4, Da Silva xx 8, Traore xx 6, Paris xx 6, Cansu Köksal x, Deniz Çolakoğlu x Başantrenör: Marina Maljkovic 1. Periyot: 17-22 (Good Angels lehine) Devre: 39-37 (Good Angels lehine) 3. Periyot: 56-53 (Good Angels lehine)
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