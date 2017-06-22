Galatasaray'ın son bombası imza için İstanbul'a geliyor
Galatasaray, Sao Poulo'da top koşturan Brezilyalı stoper Maicon ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu yarın İstanbul'a gelip sözleşme imzalayacak.
Galatasaray, Sao Poulo'da top koşturan Brezilyalı stoper Maicon ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu yarın İstanbul'a gelip sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi ilk transferi gerçekleştirmek üzere... Galatasaray, Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun stoperi Maicon ile anlaşma sağladı. Yarın İstanbul'a gelecek olan Brezilyalı oyuncuyla son bir kez daha masaya oturacak olan sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmenin son halini şekillendirecek. Ardından sağlık kontrolünden geçecek olan Maicon, resmi sözleşmeye imza atacak.
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