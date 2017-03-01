Galatasaray'ın rakibi dünya devi Real Madrid

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 24. haftasında sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 24. haftasında sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

THY Euroleague'in 24. haftasında Galatasaray Odeabank, İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Geride kalan 23 haftada 7 galibiyet, 16 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 15. sırada yer alırken, 18 galibiyet ile 5 mağlubiyet alan Real Madrid ise lider konumda bulunuyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda alınan Kızılyıldız mağlubiyetinin ardından son haftalarda galibiyet serisi yakalamak isteyen sarı-kırmızılılar, alt sıralardan kurtulmak istiyor.



İKİ KADRO DIŞI

Galatasaray Odeabank'da kötü gidişatın sonucunda takımın önemli isimlerinden Blake Schilb ve Emir Preldzic'in kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı bırakılmasının ardından yapılan açıklamada, iki oyuncu son dönemde göstermiş oldukları performans düşüklüğü ve konsantrasyon eksikliği sebebiyle Başantrenör Ergin Ataman tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı.



İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Euroleague'de Galatasaray Odeabank, 78. 4 sayı, 31.7 ribaund, 19.5 asist ortalaması ile oynarken, İspanyol ekibi Real Madrid ise 86.9 sayı, 36.9 ribaund, 20.7 asist ortalaması mücadele ediyor. Sarı-kırmızılıları 11.2 sayı ortalamasıyla oynayan Sinan Güler sırtlarken, Madrid'de ise Sergio Llull 17.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

