Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turunda İsveç'in Östersunds takımı ile eşleşti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turunda İsveç'in Östersunds takımı ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon İsveç Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Östersunds'la karşılaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilen kura sonucunda Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. İsveç Kupası'nı geçtiğimiz sezon müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Östersunds, Galatasaray'ın rakibi oldu.

13 Temmuz'da İsveç'te oynanacak olan ilk maçın ardından rövanş 20 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

