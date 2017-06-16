Galatasaray'ın kamp programı belli oldu

Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına 19 Haziran Pazartesi Florya Metin Oktay Tesislerinde başlayacak. Sarı-kırmızılılar, yurt dışı kampını ise 28 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin kentinde yapacak.

Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına 19 Haziran Pazartesi Florya Metin Oktay Tesislerinde başlayacak. Sarı-kırmızılılar, yurt dışı kampını ise 28 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin kentinde yapacak.

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu. Yeni sezon çalışmalarına 19 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak sarı-kırmızılılar, sezonun ilk antrenmanını saat 19.00'da gerçekleştirecek. İlk antrenmana milli takımlarında forma giyen futbolcular 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren takıma katılacak.

Galatasaray, yurt dışı kampına ise 28 Haziran Çarşamba günü Slovakya'nın Samorin kentine gidecek. Başkent Bratislava'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Samorin'de 8 Temmuz Cumartesi gününe denk kalacak olan sarı-kırmızılılar, kampta iki tane de hazırlık maçına yapacak.

Galatasaray, Slovakya kampının ardından İstanbul'a döndükten sonra 13 Temmuz 2017 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)