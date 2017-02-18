Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Rizespor maçıyla ilk maçına çıkacak olan Teknik Direktör Igor Tudor, sahaya şu 11'i sürdü:

"Muslera, Sabri, Chedjou, Semih, Linnes, Selçuk, Nigel de Jong, Yasin, Josue, Rodrigues ve Podolski."

