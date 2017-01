14.01.2017 22:12 'Galatasaray'ın hocasıysanız tek hedef vardır'

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 'Galatasaray'ın hocasıysanız tabii ki, tek hedef vardır; şampiyon olmak. Bir an önce lider olmak istiyorum' dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "Galatasaray'ın hocasıysanız tabii ki, tek hedef vardır; şampiyon olmak. Bir an önce lider olmak istiyorum" dedi.

Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, bugün çok önemli bir rakibe, çok organize oynayan bir takıma karşı 3 puan aldıklarını ve inanılmaz bir takım performansı gösterdiklerini düşündüğünü belirterek, "Biliyorsunuz sakat ve cezalı oyuncularımız var. Maçtan önce çok dile getirmek istemedim. Bu sebepten dolayı değişik bir kadromuz var. Oynayan arkadaşlarımız oynamayanları hiç aratmadı. Sahaya bakıyorsunuz herkesin verdiği inanılmaz bir mücadele var. Aldığımızın çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Maçtan önce de konuşmuştuk, Konya takımının ne kadar zor bir takım olduğunu, iyi organize olan bir takım olduğunu ve bugün de bakıyorsunuz sahada böyle bir Konya gördük. Diğer taraftan ilk yarıda yaptığımız birkaç hatamız vardı. Basit top kayıplarının sonunda gelen Konyaspor atakları vardı. Sağ taraftaki kombinasyonumuzu biraz daha efektif hale getirmemiz gerekiyordu. Bir eksik noktamız da defans arkasına koşulardı. Bu konuda da ilk yarıda sıkıntı çektik. Kadromuzdaki Rodrigesi oyuna sokarak defans arkasına koşulardaki açığımızı onunla kapatmaya çalıştık. Selçuk biraz daha orta sahada top tutarak, oyun kurarak, defans arkasına daha fazla koşu yaparak o şekilde bir atak mantalitesi ile ikinci yarı mücadele ettik. Akabinde gelen çok güzel 3 puan var. Bütün takımımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok önemli bir takım performansı var. Çok fazla bireylere girmek doğru değil ama takım olarak bugün herkesin gösterdiği performanstan çok mutlu ve bir koç olarak gururlu olduğumu söyleyebilirim" dedi.

Teknik Direktör Riekerink, "Şampiyonluk yarışında geriden gelmek mi, yoksa önde olmayı mı tercih ediyorsunuz?" şeklindeki soruya ise, bir an önce lider olmak istedikleri cevabını verdi. Riekerink, "Galatasaray'ın hocasıysanız tabii ki, tek hedef vardır şampiyon olmak, bir an önce lider olmak istiyorum. Çünkü takıma bakıldığında bir çok tecrübeli oyuncu var bu baskıyla mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Ne zaman olursa olsun liderliği alıp şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

(H.İbrahim Parlak - Selman Ayas / İHA)