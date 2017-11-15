15.11.2017 12:09 Galatasaray'ın 'Hayvanlar için Kükre' projesi Felis kazandı

Galatasaray Spor Kulübü ve National Geographic iş birliğinde gerçekleşen sosyal sorumluluk projesi 'Hayvanlar için Kükre', MediaCat tarafından Brandweek kapsamında bu yıl 12'ncisi düzenlenen Felis Ödülleri'nde 'Medya/Yayıncılık' kategorisinde ödüle layık görüldü. Galatasaray Spor Kulübü ve National Geographic iş birliğinde gerçekleşen sosyal sorumluluk projesi "Hayvanlar için Kükre", MediaCat tarafından Brandweek kapsamında bu yıl 12'ncisi düzenlenen Felis Ödülleri'nde "Medya/Yayıncılık" kategorisinde ödüle layık görüldü.

2016-2017 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü'nün çatısı altında yer alan futbol takımı oyuncuları Cenk Gönen ve Yasin Öztekin, erkek basketbol takımından Göksenin Köksal ve Ege Arar, kadın basketbol takımından Cansu Köksal, erkek voleybol takımından Murathan Kısal, kadın voleybol takımından Sinead Jack, Engelsiz Aslanlar'dan İsmail Ar, basketbol altyapısından ise Nehir Elkin ve Alp Ako hayvanlar için kükremişti.

Fotoğrafçı Mehmet Turgut'un kamerasına kükreyerek poz veren sporcular taraftarları kampanyaya destek vermeye ve hayvan haklarını savunmaya çağırmıştı. Nat Geo Wild kanalında yayınlanan "Büyük Kediler Ayı" belgeselleri etrafında örülen sosyal sorumluluk kampanyası ile izleyiciler bilgilendirilmiş, çekilen kampanya filmi ile Galatasaray Spor Kulübü sporcuları yardıma muhtaç tüm hayvanlara yardım etme çağrısında bulunmuştu. Galatasaray'ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar ve futbol takımının canlı yayında pankart açması sayesinde daha da geniş kitlelere yayılan kampanya ile destek vermek isteyenler hayvan haklarını korumak adına çalışan sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilmişti.



BEREKET: KULÜP OLARAK SOSYAL SORUMLULUK VE FARKINDALIK PROJELERİNİ DESTEKLİYORUZ

Galatasaray Spor Kulübü Medya ve İletişim Koordinatörü Murat Bereket, gerçekleştirilen projenin ödüle layık görülmesi ile ilgili olarak, "Böylesine önemli bir projeye Galatasaray Spor Kulübü olarak katkı sağlamış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kulüp olarak her zaman sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerine gerekli olan tüm desteği sağlamaya çalışıyoruz. National Geogragraphic ile kulübümüzün iş birliğinde yürütülen ve yardıma muhtaç hayvanlar konusunda farkındalık amaçlayan bu projenin bu denli prestijli bir ödüle layık görülmüş olması da bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu" dedi.



GÜLŞEN: GALATASARAY'IN DESTEKLERİYLE GÜZEL BİR KAMPANYAYA İMZA ATTIK

FOX Networks Group Türkiye CMO'su Burçin Gülşen ise 'Nat Geo Wild'ın "Hayvanlar İçin Kükre" kampanyasıyla ilgili olarak, "National Geographic Türkiye olarak yardıma muhtaç hayvanlar konusunda farkındalık yapmak ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl da Galatasaray Spor Kulübü'nün destekleriyle güzel bir kampanyaya imza attık. Felis Ödülü ile taçlanan bu önemli projeyi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



