Galatasaray'ın efsane başkanı hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane başkanlarından Ali Tanrıyar, 103 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın efsane başkanlarından Ali Tanrıyar, 103 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanlarımızdan Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 1986-90 yılları arasında iki lig, iki cumhurbaşkanlığı kupası kazanan Galatasaray'ın efsane başkanı, İçişleri eski bakanı Ali Tanrıyar'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tanrıyar'ın cenazesi ile ilgili bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.



ALİ TANRIYAR KİMDİR?

Prof. Dr. Ali Tanrıyar, 1914 yılında Yunanistan'ın Polihor köyünde doğdu. 1923 Lozan Anlaşması sonrasında ailesiyle birlikte mübadil olarak Manisa'nın Kırkağaç ilçesine yerleşti. 1924 yılında 3. sınıftan başlamak üzere Kırkağaç Ziya Gökalp İlkokulu'na kayıt olup okulu birincilikle bitirdi. 1926 yılında hazırlık sınıfından sonra ilkokul 5. sınıftan başlamak üzere eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam etti.

1932 yılında Galatasaray Spor Kulübü'ne kaydoldu. 1936 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Ali Tanrıyar, lisede okuduğu yıllar boyunca Galatasaray genç takımında B takımında ve A takımında oynadı. Boks dahil olmak üzere okul bünyesindeki birçok dalda sporculuğunu sürdürdü. Bu spor aşkı nedeniyle kendisine "Spor Ali" lakabı takıldı.

1936-1942 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü. Tıp öğreniminin yanında Galatasaray Lisesi öğretmen muavinliği ve Galatasaray Lisesi spor işleri sorumluluğunu üstlendi. 1942'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1942-1983 yılları arasında Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Spor Kulübü'ne toplam 41 yıl bedelsiz doktorluk yaparak bu konuda bir rekora imza attı. 1942-1946 yılları arasında Müslihittin Peykoğlu, Ulvi Yenal, Refik Selimoğlu, Selahattin Beyazıt ve Mustafa Pekin'in başkanlık dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1944-1976 yılları arasında dünyaca ünlü Prof. Erich Frank'ın yanında ihtisas yaptı. Ali Tanrıyar, 1972-1979 yılları arasında Sağlık Bakanlığı, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atamayla değil seçimle başa gelen ilk başhekim oldu.

20 Mayıs 1983 yılında Anavatan Partisi kurucu üyeliği, 1983-1987 yılları arasında ise 17. Dönem İstanbul Milletvekilliği, 1983-1984 yıllarında İçişleri Bakanlığı, 1987-1991 yılları arasında 18. Dönem İstanbul Milletvekilliği görevlerinde bulundu.

Ali Tanrıyar, 1986-1990 yılları arasında ise 2 dönem Galatasaray başkanlığı yaptı. Başkanlığı döneminde Galatasaray'ın sportif ve ekonomi başarıları yönünde bir şahlanma oldu. 1986-1987 sezonunda Galatasaray Futbol Takımı 14 sene beklediği şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca bu dönemde kulüp 16 ayrı dalda şampiyonluk kazanarak ulaşılması zor bir rekora imza attı.

Galatasaray Futbol Takımı, Ali Tanrıyar'ın başkanlığı döneminde 1989 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynayan ilk Türk takımı oldu.

Ali Tanrıyar ayrıca Galatasaray Lisesi'ni Geliştirme Vakfı Başkanlığı, Galatasaray Lisesiler Derneği Divan kurulu Başkanlığı, Galatasaray Topluluğu ve İşbirliği Kurulu Genel koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

