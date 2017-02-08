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Galatasaray'ın borcunu açıkladı
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Galatasaray'ın borcunu açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, '430 milyon TL civarında bir borcumuz kaldı. İhaleler yapılınca alacağımız diğer fazlarda da diğer borcu hiç beklemeden kapatacağız' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "430 milyon TL civarında bir borcumuz kaldı. İhaleler yapılınca alacağımız diğer fazlarda da diğer borcu hiç beklemeden kapatacağız" dedi.
Sarı-kırmızılı kulüpte bugün düzenlenen olağan divan kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek ikinci konuşmasında, Riva ve Florya projeleri ile kulübün borç yapılanması hakkında detaylar verdi.

"YAPILAN BORÇLANMALAR SEBEBİYLE..."
Dursun Özbek, "2014 yılının sonuna gelindiğinde Galatasaray'da deniz bitmiş. Bütün gelir temlikleri verilmiş. Bütün kredi limitlerinin hepsi dolu. Borç 500 milyon dolar civarında. O günkü yönetim bir anda istifa ediyor. Ondan sonra gelen yönetim bir restorasyon yönetimi olarak düşünülmeli. Bu halen de devam ediyor. O dönemde Galatasaray Kulübü'nün maliyesini ben yönetiyordum. Başkan seçildikten sonra aldığımız kararla dedik ki; '1996'dan sonraki periyotta her şey dört dörtlük gözüküyor. Fakat burada bir eksik var.' 21 Eylül 2016 divan toplantısında Sami Özgeçen Galatasaray kriterleriyle alakalı konuştu. Dedim ki; biz komite kuralım. Son 20 yıldaki büyük borçlanmanın; sonuçta Galatasaray öyle bir durumdaki 'ilk önce bunun analizini yapalım' dedik. Yapılan borçlanmalar sebebiyle de faaliyetlerimizi sürdüremez hale gelmiştik. 8 Kasım 2016'da komite kuralım ve bu komite Galatasaray'ı iyi tanıyan kişilerden oluşsun ve de inceletelim, 'eksikler nerede' diye. 'Sadece mali değil, idari bakımdan da kontrol edilelim' dedik. Bu komiteden çok değerli görüşler ortaya çıktı ve raporu bana sundu. Biz de bunları uygulamak için, izinler almak için girişimlerde bulunduk. Galatasaray'da bütçe yönetiminin nasıl yapılması, borçlanma kriterleri vs. gibi her şey bu raporda yer alıyor. 1996'dan sonra yapılan işler dört dörtlük ancak sonuç bugünkü sonuç. 22 Ekim'de yapılan sözleşme çerçevesinde elimize bir sözleşme geçiyor. Bu sözleşme ile mevut banka borçlarının tasfiye edilmesini gerçekleştirmek istiyoruz. İnanın bana son 20 yılda yapılan borçlanmalar sebebiyle çok geceler uykusuz geçti." ifadelerini kullandı.

BORÇ 430 MİLYON TL
Rİva ve Florya projelerinin tasarlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Özbek, "Geçmiş dönemdeki bütün yönetimler bu projeleri yapmak istemiştir. Çünkü bu projeler Galatasaray'ı sıkıntılardan kurtaracak projedir. Galatasaray şu anda çok kıymetli bir emanetini taşıyor. Çok hassas günlerden geçiyoruz. Hem ülkenin hem de Galatasaray'ın bugünkü konumu itibariyle çok hassas günlerden geçiyor. Kendi varlıklarıma dikkat etmediğim kadar bu konuda hassasım. 342 milyon TL Galatasaray'ın kasasına para girdi. Bunun 315 milyon TL'si Aktif Bank ve Denizbank kredi borçlarının ödenmesi için anında 5 dakika içerisinde bu bankaların hesaplarına gönderildi. Bankalara olan borcumuz evvelki gün itibariyle 750 milyon TL civarında. 315 milyon TL'sini dün akşam ödedik. 430 milyon TL civarında bir borcumuz kaldı. İhaleler yapılınca alacağımız diğer fazlarda da diğer borcu hiç beklemeden kapatacağız. Bu yönetim, bu genel kurulda verdiği sözün arkasında durmak için gerekli çabayı sarf ediyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.
(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)
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