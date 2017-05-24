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Galatasaray'ın Alanyaspor mesaisi devam etti
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Galatasaray'ın Alanyaspor mesaisi devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen sarı-kırmızılılar ilk olarak iki ayrı grup halinde salonda bir çalışma gerçekleştirdi.
İki idman arasında tesislerde kalan oyuncular, saat 17.30'da Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki idmana ise ısınma oyunuyla başladı. Daha sonra 10'a 10 iki takım halinde dar alanda hareketli bir topa sahip olma çalışması yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise minyatür kaleli sonuçlandırması gerçekleştirildi. Eren Derdiyok, tedavisinin ardından takımdan ayrı kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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