Galatasaray ile Sabri Sarıoğlu'nun yolları ayrılıyor
Galatasaray, tecrübeli savunma oyuncusu Sabri Sarıoğlu ile sözleşme uzatmama kararı aldı.
Galatasaray, tecrübeli savunma oyuncusu Sabri Sarıoğlu ile sözleşme uzatmama kararı aldı. Galatasaray'ın, altyapısından yetişen ve 16 yıldır sarı-kırmızılı formayı terleten deneyimli oyuncu Sabri Sarıoğlu ile yola devam etmeyeceği öğrenildi. Kulübün, bu yöndeki kararını Sabri'ye de bildirdiği belirtildi. Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 466 maça çıkarak, 6 şampiyonluk 23 gol 51 asist ve 15 kupa görmüştü.
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