Galatasaray'ı yenen Anadolu Efes yarı finalde

Türkiye Basketbol Ligi Play-off çeyrek final 3. maçında Anadolu Efes, Galatasaray'ı 87-76'lık skorla yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.
Türkiye Basketbol Ligi Play-off çeyrek final 3. maçında Anadolu Efes, Galatasaray'ı 87-76'lık skorla yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.
---KÜNYE--- Salon: Abdi Ipekçi Anadolu Efes: Brown xxx 22, Thomas xxx 15, Doğuş xx 11, Heurtel xx 13, Cedi xx 8, Granger xx 7, Honeycutt x 5, Dunston x 6 Başantrenör: Velimir Perasovic Galatasaray: Daye xxx 21, Mc collum xxx 29, Pleiss x 6, Diebler x 5, Tyus x 4, Sinan x 4, Preldzic x 2, Micov x 2 Başantrenör: Ergin Ataman 1. periyot: 24-17 (Anadolu Efes lehine) Devre: 48-40 (Anadolu Efes lehine) 3. periyot: 69-55 (Anadolu Efes lehine) (Doğan Gündoğdu / İHA)
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