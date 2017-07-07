Galatasaray, Hristina Ruseva ile 1 yıl uzattı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Bulgar oyuncu Hristina Ruseva ile 1 yıl daha anlaştı.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Bulgar oyuncu Hristina Ruseva ile 1 yıl daha anlaştı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon kadrosunda bulunan Bulgar orta oyuncu Hristina Ruseva ile 1 yıllık kontrat yeniledi. Yeni sezonda da Galatasaray'da mücadele etmeye devam edecek olan Hristina Ruseva'ya sarı kırmızı forma altında başarılar dileriz."
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.