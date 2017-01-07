07.01.2017 12:24 Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, kamp hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray, kamp hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Antalya Belek'de kamp hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günün ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Ardından top çalışması yapan sarı-kırmızılı takım taktik idmanı ile çalışmalarını tamamladı.



Sarı-kırmızılı takımda Lukas Podolski takımdan ayrı düz koşu yaparken, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Cavanda, Cenk Gönen ve Eray İşcan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

