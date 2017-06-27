Galatasaray, Gomis'i açıkladı

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Bafetibi Gomis'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Swansea City AFC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." Fransız golcü, yarın saat 16.00'da İstanbul'a gelecek.
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