Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, takım halinde yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise taktik çalışmaların yapıldığı çift kale maç gerçekleştirildi. Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'deki antrenmanla tamamlayarak maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.
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