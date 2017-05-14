Galatasaray, Gaziantep deplasmanında kazandı! 2-1

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasında Gaziantepspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada rakibiyle arasındaki puan farkını açmak için maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

İLK YARI TEK GOL JOSUE'DEN

Mücadelede hızlı başladı. İki takım da karşılıklı ataklarla pozisyonlar bulmaya çalıştı. Özellikle orta sahada çıkarken kaptırılan toplar sonucunda yakalanan ataklar maçta tempoyu artırdı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında ceza sahasının dışından düzgün ve sert bir vuruşla topu ağlara gönderen Josue, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarıdaki tek gole imza attı.

SNEİJDER ATTI G.SARAY KAZANDI

İkinci yarıya ev sahibi takım Gaziantepspor etkili başladı. Takım halinde rakip sahaya yerleşen kırmızı-siyahlılar, 53. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası Thiam'ın boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı. Bu golden sonra maçta tempo iyice yükseldi.

Gaziantepspor'un iki önemli atağını güçlükle önleyen Muslera Galatasaray'ı oyunda tuttu. Sarı-kırmızılılar ise Bruma'yla çok net bir fırsattan yararlanamadı.

Dakikalar 80'i gösterirken Wesley Sneijder sahneye çıktı. Frikikte topun başına geçen Hollandalı yıldız, harika bir vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi ve bu golle Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

F.BAHÇE'YLE PUAN FARKI 2'YE İNDİ

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 55'e yükselterek Fenerbahçe'yle puan farkını 2'ye indirdi. Sarı-kırmızılılar en yakın takipçisi Trabzonspor'la da puan farkını 6'ya çıkardı.