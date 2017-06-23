Galatasaray Faslı yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü uzun süredir transfer etmek istediği Belhanda'da mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılı ekip Belhanda ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Belhanda'nın bonservisini elinde bulunduran Dinamo Kiev'le 8 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus karşılığında anlaşan Galatasaray, ödeme planıyla ilgili detayları da sonlandırıp transferi bitirdi.

Geçtiğimiz sezon 36 maçta Nice adına sahaya çıkan Belhanda, takımına 3 gol 6 asist kaydetmişti. Belhanda, Fas Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

Belhanda kimdir?

25 Şubat 1990 tarihinde Fransa'nın Avignon kentinde dünyaya gelen Younes Belhanda, gençliğini Aramon kentinde geçirdi. Ailesi aslen Fas'ın Taza şehrinden gelen Belhanda futbol kariyerine büyüdüğü şehrin takımı Racing Club Amaron'da başladı.

1.77cm boyundaki Belhanda, yüksek tekniği ve oyun görüşü ile dikkat çekiyor. Kariyerinde özellikle forvet arkasında oynadığı maçlarda etkili bir performans ortaya koyan yıldız futbolcu hücum hattının solunda da forma giyebiliyor. Bonservisi Dinamo Kiev'de olan ancak geçen sezonu Nice'de kiralık olarak geçiren Belhanda gösterdiği performans ile tekrar Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

2013-14 sezonu başında 8.5 milyon euro karşılığında Dinamo Kiev'e transfer olan Belhanda takımda geçirdiği 2.5 yılın ardından 2015-16 sezonu devre arasında Schalke 04'e kiralık olarak gitti. Almanya'da geçirdiği dönemde 15 maça çıkan Faslı futbolcu 2 gol kaydederek sezonu tamamladı ve Kiev'e geri döndü.